لوبي السلاح، حجر عثرة امام تحقق وعود بايدن

العالم - انقلاب الصورة

مرة اخری وللمرة السابعة والعشرين منذ بداية هذه السنة، تتعرض مدرسة في الولايات المتحدة الی هجوم هذه المرة في اوفالد وهي مدينة صغيرة علی حدود المكزيك.

شاب في الـ18 من عمره قتل بسلاحه 19 تلميذاً وشخصين اخرين بعد ان قتل جدته في منزلها.

يأتي هذا الحادث، بعد 10 أيام فقط من حادث اطلاق نار في سوبرماركت بنيويورك والذي اودی بحياة 10 أشخاص ليتجاوز عدد الضحايا خلال 10 ايام جراء حوادث اطلاق النار في الولايات المتحدة 30 قتيلا، هذا الی جانب عشرات الاصابات.

وعدد ضحايا حوادث اطلاق النار العشوائي خلال عام 2022 يقترب من 280 قتيلاً ومئات الجرحی وذلك في غضون فترة لاتزيد عن 5 اشهر منذ مطلع العام. فيما تثير حوادث اطلاق النار الجماعية الجدل حول القيود علی شراء واقتناء الاسلحة والصراعات الاجتماعية والعنف وتعكس صراع الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس حول هذا الملف.

ولاتزال حوادث اطلاق النار في الولايات المتحدة مطلقة العنان، وذلك لان وعود الرئيس الاميركي جو بايدن لم تفلح حتی الان في ايقاف نزيف الاميركيين ولان خطابات بايدن لم تخلو منذ توليه السلطة من شجب وادانة لاطلاق النار فقد دعی الولايات المتحدة الی الوقوف في وجه لوبي الاسلحة النارية وبين كل حادث واخر، يتحدث الاميركيون عن موعد اتخاذ بايدن القرار الذي عجز عن اتخاذه الرؤساء الاخرون.

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https://www.alalam.ir/news/6208013