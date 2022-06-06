من سيأكل طبخة رافائيل غروسي؟!

العالم – كشكول

حاولت اوروبا ان تقدم نفسها على انها طرفا يمكن الاعتماد عليه في الاتفاق النووي مع ايران عام 2015 ، الا انه وبمجرد انسحاب امريكا من الاتفاق عام 2018، انكشف الدور الحقيقي لاوروبا، فهي ليست فقط لا يمكن الاعتماد عليها فحسب بل هي تابع ذليل لامريكا، تدور حيث دارت، حتى لو كان الدوران الامريكي على النقيض من مصالحها.

لا يمكن وصف تبعية اوروبا لامريكا إلا بالتبعية الفضائحية، وهذه الحقيقة تجلت في الحرب الدائرة الان في اوكرانيا، فرغم ان كل الوقائع تشير الى ان هذه الحرب هي مخطط امريكي لإضعاف روسيا على حساب المصلحة الاوروبية، الا اننا نرى وبشكل غريب كيف تتسابق الدول الاوروبية في الوقوع في الفخ ، وهو فخ حذر منه العقلاء في اوروبا ، رغم قلتهم، بعد ان ارتدت نتائج الحظر الغازي والنفطي سلبيا على اقتصادياتها وامنها واستقرارها.

قبل ايام قام الجيش اليوناني بقرصنة ناقلة نفط ايرانية، وسرقت نفطها ونقلته الى امريكا، بذريعة ان الناقلة تنتهك القوانين الامريكية!!، هذا العدوان الصارخ على الملاحة الدولية، لم يواجه بانتقاد او تنديد من العالم "المتحضر"، فحسب ، بل ان هذا العالم اشاد بهذه القرصنة والسرقة اليونانية المفضوحة، ولكن عندما احتجزت ايران ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج الفارسي لانتهاكهما قوانين الملاحة الدولية، قامت الدول الاوروبية الدنيا ولم تقعدها، وطالبت بالافراج الفوري عن الناقلتين، وتذكرت هذه الدول ان هناك قانون دولي يجب ان يحترم!!.

اليوم نرى الدول الاوروبية ذاتها كيف تتعامل مع المفاوضات الجارية في فيينا بشان رفع الحظر الامريكي عن ايران، فبعد ان ضرب الرئيس الامريكي السبق دونالد ترامب بكرامة الدول الاوروبية االموقعة على الاتفاق بعرض الحائط بعد ان خرج منه، ورغم محاولات ايران الحثيثة على إبقاء الاتفاق حيا، عبر الالتزام بجميع بنوده ولمدة عام واحد بعد الانسحاب الامريكي بشهادة 15 تقريرا صادرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورغم منح ايران هذه الدول الاوروبية وقتا طويلا للتعويض عن الخسائر التي لحقت بها بسبب الانسحاب الامريكي، الا ان هذه الدول الاوروبية لم تحرك ساكنا فحسب، بل نراها اليوم تعود وتتفق مع امريكا لإصدار قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يُحمّل ايران مسؤولية ما وصل اليه الاتفاق النووي.

نفاق اوروبا، وتبعية المنظمات الدولية لامريكا، هو امر لم يعد امرا خافيا، فقبل يومين فقط من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قام مدير عام الوكالة الدولية رافائيل غروسي بزيارة الى الكيان الصهيوني، واجتمع برئيس وزراء هذا الكيان نفتالي بينيت، وعقد معه مؤتمرا صحفيا مشتركا، هدد فيه بينيت ايران، بينما غروسي الذي كان يصغي له بكل أدب، لم يذكّره ان كيانه يمتلك ترسانة نووية ضخمة، ويرفض التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي، ويرفض السماح لمنظمته من تفتيش منشاته النووية، بينما ايران التي يستعد غروسي لاتهامها بعدم التعاون مع وكالته، موقعة على معاهدة منع الانتشار النوي، وعلى البرتوكول الاضافي وتسمح للمفتشين الدوليين بتفتيش منشاتها النووية على مدار الساعة، وفي كل وقت يختاره هؤلاء المفتشون.

أفضل رد على كل هذه الغطرسة الامريكية والنفاق الاوروبي والصلف الاسرائيلي والتبيعة الفاضحة للمنظمات الدولية، هو ما جاء على لسان وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عندما اكد له إن "أي خطوة سياسية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث ستدفع بلا شك الى رد فعل متسق، فعال، وفوري من جانب الجمهورية الإسلامية"، وهو رد سيعيد الطبخة التي يعدها غروسي لإيران، الى من أمره بطبخها ومن شجعه عليها.