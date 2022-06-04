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الحشد الشعبي يطيح بـ"مسؤول المهاجرين والأجانب" لداعش شمال بغداد

الحشد الشعبي يطيح بـ
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، الإطاحة بما يسمى "مسؤول المهاجرين والأجانب"، لعصابات داعش الإرهابية شمالي بغداد.

العالم-العراق

وذكرت المديرية في بيان، أن "مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، أطاحت بعنصر إرهابي شغل مايسمى مسؤول المهاجرين والأجانب بتنظيم داعش شمال بغداد".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال عملية نوعية تميزت بدقة الاستدراج والمراقبة، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة اذ نجحت مفارز مديرية بغداد التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات العامة بالحشد الشعبي من إلقاء القبض على المتهم (ن. س) وفق أوامر قضائية في منطقة الراشدية شمال بغداد".

وأشار البيان إلى أن "الإرهابي هو أحد عناصر داعش وشغل منصب مسؤول مايسمى بالمهاجرين والأجانب ويمتلك رقما احصائيا بما يسمى بودرة التنظيم ومثبت بقواعد بيانات معاونية الاستخبارات والمعلومات العامة بالحشد"، داعياً "المواطنين للتعاون بإدلاء المعلومات عن المشبوهين عبر الرقم الساخن 481 من أجل تعزيز الأمن".

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الحشد الشعبي يطيح بـ"مسؤول المهاجرين والأجانب" لداعش شمال بغداد