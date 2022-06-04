العالم-العراق

وذكرت المديرية في بيان، أن "مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، أطاحت بعنصر إرهابي شغل مايسمى مسؤول المهاجرين والأجانب بتنظيم داعش شمال بغداد".



وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال عملية نوعية تميزت بدقة الاستدراج والمراقبة، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة اذ نجحت مفارز مديرية بغداد التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات العامة بالحشد الشعبي من إلقاء القبض على المتهم (ن. س) وفق أوامر قضائية في منطقة الراشدية شمال بغداد".



وأشار البيان إلى أن "الإرهابي هو أحد عناصر داعش وشغل منصب مسؤول مايسمى بالمهاجرين والأجانب ويمتلك رقما احصائيا بما يسمى بودرة التنظيم ومثبت بقواعد بيانات معاونية الاستخبارات والمعلومات العامة بالحشد"، داعياً "المواطنين للتعاون بإدلاء المعلومات عن المشبوهين عبر الرقم الساخن 481 من أجل تعزيز الأمن".