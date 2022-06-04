هل يسعى بن سلمان الارتداد عن دين "الوهابية"، ولماذا؟

خاص بالعالم

واحد من اهم واكبر الاسئلة التي تطرح في السعودية حالياً، بانه الى أين بن سلمان يأخذ البلد؟ بمعنى نرى تغييرات بالجملة، تغييرات داخلية وخارجية، تغييرات في البنية البسيطة والمركزية للدولة، مثل منع اصوات المآذن، واجراء الحفلات بشكل علني ومستمر، ومثل الخبر حصل قبل كم يوماً بوضع تماثيل حجرية في اماكن معينة، وغيرها الكثير.

والسؤال الذي يطرح في السعودية، الى أين يأخذ بن سلمان بلده؟ خصوصاً مع تقريباً مرور سبع سنوات على سيطرته على الحكم.

ومن المعروف ان بن سلمان غيّر شكل البلد، وهذه تعتبر نقلة وارتداد، والغريب انه تدمير للدولة السعودية لنفسها، بمعنى لتراثها ولعاداتها وحتى لتقاليد دولة آل سعود نفسها، وهو التخلي عن الدين، وارتداد عن هذا الدين، وحتى انه يتخلى عن رؤيته الخاصة لدين هذا النظام وهي الوهابية كمثال.

ويمكن المقصود من وراء هذا كله هو القضاء على الدين والغائه وتفتيت النسيج الاجتماعي السعودي وبالتالي يلغي الهوية السعودية، الهوية التي تميز المجتمع السعودي ككل.

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