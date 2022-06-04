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6 قتلى و20 مصابا في انفجار بمصنع للكيمياويات شمال الهند

السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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