كييف: الاتحاد الأوروبي بدأ اليوم تعليق الرسوم على استيراد السلع الأوكرانية

العالم ـ أوروبا

وفي وقتٍ سابق، أعلنت المفوضية الاوروبية أنها وضعت خطة عمل لإنشاء "ممرات تضامن" لضمان قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب وأيضًا استيراد السلع التي تحتاجها، بدءً من المساعدات الإنسانية إلى علف الحيوانات والأسمدة.

واشار الجهاز التنفيذي الاوروبي، إلى أن "خطة مسارات التضامن تأتي كجزء من استجابة الاتحاد الأوروبي التضامنية مع أوكرانيا، فبعد الغزو الروسي والحصار على الموانئ الأوكرانية ، لم يعد بإمكان الحبوب الأوكرانية والسلع الزراعية الأخرى الوصول إلى وجهاتها، مما يهدد وضع أمن الغذائي العالمي".