قادة الاحتلال يتوقعون انهيار وتفكك كيانهم

خاص بالعالم

ولفت بينيت الى اَنّ ما يسميها بالدولة العبرية تاريخيا تفككت مرتين بسبب الصراعات الداخلية. معتبراً اَنّ العامَ الماضي حصل شللٌ حكومي ودخل كيان الاحتلال في فوضى كبيرة.

وقال ضيف الحلقة الباحث في الشأن الاسرائيلي من رام معتصم سمارة: ان بينيت يريد من خلال تصريحاته جمع اكبر عدد من اصوات اليمين، لاستعادة بعض جمهوره الذي خسره لصالح نتنياهو.

واوضح سمارة: ان كيان الاحتلال يشهد لاول مرة ازمة سياسية في تاريخه، فالشارع العام في الكيان الاسرائيلي يشعر بالتخوف من الانهيار في مقابل اليمين المتطرف فهو مصاب بعمى الغطرسة.

واضاف سمارة، ان كيان الاحتلال لم يستطيع ردع خصومه في داخل وخارج فلسطين وقام باكبر مناورة في شمال وجنوب فلسطين المحتلة، معتبراً ان الشرخ الداخلي هو اكبر من ان يستطيع كيان الاحتلال التستر عليه، والاحتلال يعيش بدون قانون تجميد ويواجه خطر الانتفاضة من قبل "المتدينين".

واكد سمارة ان التطبيع حتى الان لم تسعف الاحتلال وبقي على مستوى الحكومات والشعوب باتت ترفض هذا الامر، مؤكداً ان حركات المقاومة في فلسطين وخارجها وصلت الى مرحلة باتت لديها استراتيجية الردع، وبات الاحتلال يحسب الف حساب قبل ان يقدم على اي خطوة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..