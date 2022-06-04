السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

هادي العامري: دم الشهيد الصدر الثاني ودماء الشهيدين سليماني والمهندس حفظت الامة وابقتها على الطريق

السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

معمر ياباني يصبح أكبر شخص في العالم يبحر عبر المحيط الهادئ بمفرده

شاهد.. احياء ذكرى الـ55 لإحتلال الجزء الشرقي من المدينة المقدسة في غزة

مسؤول أممي يستنكر استمرار قمع المتظاهرين في السودان

تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وجمهورية أذربيجان لتطوير حقول النفط والغاز المشتركة

الدفاع الروسية: كييف تقوم بتفجير خزانات كيميائية لتعيق تقدم قواتنا

احتجاجات حاشدة شمال حلب بسبب ممارسات تعسفية لتركيا والمرتزقة الموالين لها