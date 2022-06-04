تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وجمهورية أذربيجان لتطوير حقول النفط والغاز المشتركة

العالم - ايران

وقال جواد أوجي في لقاء مع وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان، "برویز شهبازوف" خلال مشارکته مراسم اسبوع الطاقة التي تقام في هذا البلد، ان سياسة الحكومة الايرانية القائمة على تطوير العلاقات مع دول الجوار.

وأضاف إن تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة سيمهد الطريق لتنمية العلاقات في المجالات الأخرى معلنا عن استعداد إيران لزيادة مبادلة الغاز بين تركمانستان وجمهورية أذربيجان.

من جانبه قال وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان، خلال الاجتماع : يربط الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهوریة أذربيجان، العدید من القواسم المشتركة ويوجد تعاون جيد بين البلدين في المنظمات الدولية کأوبك بلس.

کما قال جواد أوجي في المراسم التي أقيمت بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والثلاثين لوفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية الرحيل الإمام الخميني (ره) بالمركز الثقافي الإيراني في باكو إن كل المنجزات التي حققتها ايران تعود إلى جهود الإمام الخميني ودماء الشهداء.

واضاف ان انتاج البلاد من الغاز کان 25 مليون متر مكعب يومياً، قبل انتصار الثورة الاسلامیة في حين ارتفع ذلك بعد انتصار الثورة الاسلامية وخروج المستشارين الاميركيين من ايران الى حوالي مليار متر مكعب يوميا بفضل جهود الخبراء الايرانيين

وشدد على ان ایران احتلت حاليا المرتبة الاولى في مجال احتياطيات النفط والغاز بفضل جهود العلماء الايرانيين حيث لايزال العمل مستمرا في تطوير حقول النفط والغاز.

وأكد ان الحكومة الحالية بدأت عملها بادراج اعادة تصدير الغاز التركمنستاني الى اذربيجان من خلال ايران في جدول اعمالها حيث شدد المسؤولون على دعم هذا المشروع الذي تم على هامش اجتماع منظمة " اكو " بحضور الرئيسين الايراني

والاذربيجاني في عشق اباد واتفق الجانبان على تنفيذ المشروع منذ الاول من كانون الثاني عام 2022.

وتابع قائلا: لقد اتفق خلال الزيارة التي قام بها المسؤولون في جمهورية اذربيجان دراسة الحقول المشتركة بين ايران واذربيجان في اطار اللجنة المشتركة حيث كان الاستثمار الايراني يتم تنفيذه في جمهورية اذربيجان.

يذکر أن اوجي غادر طهران يوم الاربعاء الماضي متوجها الى جمهورية اذربيجان للمشاركة في مراسم اسبوع الطاقة التي تقام في هذا البلد في زيارة تستمر 3 ايام.