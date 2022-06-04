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مسؤول أممي يستنكر استمرار قمع المتظاهرين في السودان

مسؤول أممي يستنكر استمرار قمع المتظاهرين في السودان
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أدان مسؤول معني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم السبت الحملة المستمرة على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في السودان، والتي ظلت مستعرة منذ الانقلاب العسكري قبل أكثر من ستة أشهر.

العالم - السودان

وحث خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في السودان، أداما دينغ، السلطات العسكرية على اتخاذ "إجراءات أكثر جرأة وملموسة"، بعد رفع حال الطوارئ على مستوى البلاد في 29 مايو/ أيار، والتي كانت سارية منذ تولي الجيش السيطرة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.

وطالب دينغ بإطلاق سراح جميع المعتقلين في ظل حال الطوارئ وإنهاء استخدام القوة المفرطة ووقف اعتقال المتظاهرين المناهضين للانقلاب.

ويعاني السودان من الشلل السياسي منذ الانقلاب، مع مظاهرات شبه يومية في الشوارع. شنت السلطات حملة قمع كبيرة على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

وأطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على الحشود في الشوارع، وأوقفت اتصال الإنترنت والهاتف المحمول في البلاد، كل ذلك في محاولة لمنع الناس من التجمع.

كما اتُهمت قوات الأمن السودانية باستخدام العنف الجنسي ضد النساء المشاركات في المظاهرات، وفقًا للأمم المتحدة، ولقي ما لا يقل عن 99 شخصا حتفهم في الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.

وفي الآونة الأخيرة، قُتل أحد المتظاهرين بالرصاص الجمعة عندما فرقت القوات بعنف مظاهرات في العاصمة الخرطوم، بحسب لجنة أطباء السودان، وهي جزء من الحركة المؤيدة للديمقراطية. وأُصيب أكثر من 4400 آخرين منذ الانقلاب.

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مسؤول أممي يستنكر استمرار قمع المتظاهرين في السودان

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