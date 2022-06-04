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اختتام فعاليات ذكرى الصرخة في بني مطر بصنعاء

اختتام فعاليات ذكرى الصرخة في بني مطر بصنعاء
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

اُختتمت في مديرية بني مطر محافظة صنعاء، فعاليات الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين.

العالم - اليمن

وفي الفعالية الختامية بمركز الشهيد الصماد الصيفي بحضور عضو مجلس الشورى محمد سلمان، ومدير المديرية عبد القادر المحضار، أكد مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة عزيز الرجالي، أهمية التمسك بالمشروع القرآني الذي أسسه الشهيد القائد والعمل على ترسيخ الثقافة القرآنية لإفشال المؤامرات التي تُحاك ضد اليمن.

فيما تطرق مدير مكتب الإرشاد بالمديرية محمد القاسمي، أهمية إحياء الذكرى السنوية للصرخة، لتجديد الولاء ومواصلة السير على نهج المشروع القرآني الذي أسسه الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي.

وأكد الرجالي والقاسمي، أهمية الارتقاء بثقافة الملتحقين بالمراكز الصيفية وتحصينهم من مخاطر الغزو الثقافي والحرب الناعمة، لافتين إلى أن المراكز الصيفية محطة تربوية لترسيخ قيم ومبادئ الدين في نفوس الطلاب وتزويدهم بالمعارف والعلوم وصقل مواهبهم.

تخلل الفعالية، التي حضرها عدد من أعضاء المجلس المحلي ومدير أمن المديرية صالح العماري، ومديري مكاتب تنفيذية، قصيدة وفقرات متنوعة عبّرت عن أهمية شعار الصرخة كمشروع كرامة وعزة لاستنهاض الهمم والتحرك لمواجهة قوى الاستكبار والوقوف بوجه المتربصين شرا بأبناء الأمة.

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