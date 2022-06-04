وزير النقل اليمني: للمرضى الأولوية في السفر عبر مطار صنعاء

العالم - اليمن

وأوضح الدرة في الاجتماع الذي ضم اللجنة الطبية العليا وشركة الخطوط الجوية اليمنية وهيئة الطيران المدني،أن الهدنة الإنسانية وجدت من أجل تخفيف معاناة ابناء الشعب اليمني وتسهيل سفر المواطنين بما فيهم المرضى.

ولفت إلى أهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بالمرضى ضرورة تسهيل كافة إجراءات السفر لهم.. حاثا الجهات ذات العلاقة على أهمية التنسيق والترتيب والإشراف على سفر المرضى خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة.

وحذر وزير النقل من التلاعب واستغلال المسافرين خصوصاً المرضى، من قبل بعض وكالات السفريات والسياحة عند شراء التذاكر والحجز.. وقال “على وكالات السفر الالتزام بالشروط والاتفاقيات في حجز التذاكر وعدم استغلال أوضاع المسافرين خاصة المرضى والتعامل معهم بمصداقية وشفافية تامة”.

وفي الإجتماع الذي حضره وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي، استعرض رئيس اللجنة الطبية العليا الدكتور مطهر الدرويش اوضاع المرضى ومعاناتهم جراء العدوان والحصار وشحة الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية في المستشفيات.

وذكر أن عدد الحالات المرضية المسجلة لدى اللجنة 35 ألف مريض، لافتا الى التحديات والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة.

وأقر الإجتماع تشكيل لجنة فنية مشتركة من اللجنة الطبية العليا وشركة الخطوط الجوية اليمنية وهيئة الطيران المدني، للتنسيق والترتيب للرحلات التجارية والمدنية عبر مطار صنعاء الدولي والعمل على تسهيل وتذليل كافة إجراءات السفر للمرضى وإعطائهم الاولوية للسفر.