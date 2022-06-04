مسيرة حاشدة في الذكرى السنوية للصرخة بمأرب

العالم - اليمن

وردد المشاركون في المسيرة التي شارك فيها قيادات بالسلطة المحلية ومشايخ ووجهاء وجموع غفيرة من أبناء مديريات محور مراد ، شعار الصرخة وهتافات منددة بالمخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة.

وفي المسيرة القيت كلمات أكدت أن الشعار هو عنوان لمشروع قرآني متكامل شامل لكل جوانب الحياة يعيد للأمة هويتها ويحقق لها نهضتها وعزتها وكرامتها واستقلالها.

وأشارت الكلمات إلى أن الصرخة ليست شعارا حزبيا أو طائفيا أو مذهبيا بل شعار جامع لكل الأمة الإسلامية للخروج من مأزقها ومواجهة التحديات..حاثة الجميع على ضرورة استشعار مضامين الصرخة ودلالاتها باعتبارها ثقافة عامة للأمة وتحصين لها من الاختراق.

وأكد بيان صادر عن المسيرة المضي في تحمل المسؤولية الدينية والبراءة من أعداء الله والتصدي لقوى الاستكبار العالمي ومواجهة المعتدين والمنافقين.

وأشار البيان إلى أن واجب الأمة الإسلامية أن تنهض بمسؤولية الجهاد في سبيل الله دفاعا عن هويتها الاسلامية وعن مقدساتها وأرضها وعرضها.

وجدد بيان المسيرة التمسك بالقضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني والاستعداد لخوض المعركة الكبرى كتفا بكتف مع محور المقاومة لمواجهة غطرسة العدو الإسرائيلي وتماديه في الاعتداء على القدس والمسجد الأقصى.