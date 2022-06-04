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إسماعيل رضوان: الاحتلال لن يتقدم واميركا لن تستعيد هيبتها بالمنطقة

السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

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