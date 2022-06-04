برلمان اليمن يحث على إيقاف الخروقات لوقف معاناة اليمنيين

العالم - اليمن

وطالب نواب الشعب، بوقف الحرب العبثية والعدوانية التي أنهكت الشعب اليمني وتسببت في خسائر بالأرواح ودمار في البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة وأدت إلى انتشار المجاعة وتفشي الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.

وأكدوا ضرورة أن تشمل الهدنة كافة مناطق البلاد، وألا تقتصر على السماح المحدود لدخول السفن وعدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي، وأن تشمل الهدنة رفع الحصار الكامل عن الموانئ اليمنية والمطارات والممرات بين المدن ومنها محافظة تعز.

وأعرب مجلس النواب عن الأمل في أن يتحول اتفاق تمديد الهدنة المؤقتة إلى سلام شامل ودائم .. حاثاً كافة الاطراف على الالتزام بتنفيذ كافة بنود الهدنة بما في ذلك إيقاف الخروقات واطلاق سراح الأسرى الكل مقابل الكل ووقف الحرب الاقتصادية التي تشن على الشعب اليمني منذ أكثر من سبع سنوات تفادياً لكارثة إنسانية جراء العدوان والحصار.

ودعا المجلس القوى اليمنية إلى استثمار الهدنة والانطلاق نحو حوار وطني ينهي فصول العدوان والحصار ويضع حداً للتدخل الأجنبي والوصاية الخارجية وبما يحفظ لليمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره ويحقق مصالح الشعب اليمني الصامد وتطلعاته للوقف الشامل والكامل للعدوان والحصار.

ودعا نواب الشعب، مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية الانسانية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب اليمني والتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين والعمل بشتى الوسائل على إنجاح مساعي ومبادرات تحقيق السلام.

والجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة حول الوضع الحالي للشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية يدكو.

واستمع المجلس من مساعد وزير الدفاع اللواء علي محمد الكحلاني، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد علي محمد حميد، إلى إيضاح حول وضع شركة يدكو ونبذة موجزة عن وضعها الحالي مقارنة بما كانت عليه سابقاً وما يتعلق بخطوط الانتاج لأكثر من مئة صنف من أصناف الدواء والمحاليل الطبية التي كانت تنتجه الشركة.

وثمنا دور مجلس النواب وجهوده وتوصياته الداعمة للنهوض بالصناعات المحلية وفي مقدمتها الدواء ودور لجنة التجارة والصناعة في إعداد التقرير.

وأكدا أهمية البحث عن الدعم اللازم لتمويل الشركة وإعادة بنائها ووجودها بقوة في السوق المحلية كشركة يمنية عامة مساهمة ومنافسة في تصنيع الدواء، وأشارا إلى ما واجهته الشركة من صعوبات وتحديات وحملات إعلامية.

وأوضح الكحلاني وحُحميد أن مجلس النواب سبق وألزم الحكومة بالعمل على إعادة تأهيل مصانع الشركة وفقاّ لأحدث المواصفات، وأنه يمكن استعادة دور الشركة لإعادة إنتاج أكثر من 177 صنفاً من الأقراص والكبسولات والمحاليل الدوائية.

ولفتا إلى أن الشركة كانت تصدر العديد من الأصناف الدوائية للخارج، واعتبرا الشركة رائدة في الصناعات الدوائية، ما يتطلب البحث عن البدائل الممكنة لتجاوز أزمة السيولة التي تمر بها الشركة جراء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب العدوان والحصار والأثار الناتجة عنهما.

وبعد نقاش مستفيض، أقر مجلس النواب إحالة التقرير إلى لجان التجارة والصناعة والمالية والصحة للمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص والمؤسسة الاقتصادية اليمنية وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

واستعرض نواب الشعب، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن نتائج زيارتها الميدانية لقطاع الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد .. وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

كما أقر مجلس النواب إدراج عدد من التقارير المنجزة من قبل اللجان إلى جدول أعماله لهذه الفترة.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.