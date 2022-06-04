العامري:اليوم نحتاج الى برنامج للعبور في هذه المرحلة والانتصار على الحرب الناعمة

العالم-العراق

وقال العامري في مهرجان كرماء الدم الذي حضره مراسل “العهد نيوز” ان ” دماء السيد الشهيد محمد الصدر ونجليه فجرت طاقات الامة الاسلامية وغيرت مزاجها”، مبينا ان ” السيد الشهيد الصدر هو من بدأ مشروع صلاة الجمعة واستنهاض الشباب العراقي”.

واضاف العامري” استذكار الشهداء اليوم تتزامن معه ذكرى وفاة الإمام الخميني قدس سره” لافتا الى ان ” الغرب لم يتوقع انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني قدس سره”

وتابع العامري ” لن نسمح بعودة النظام البعثي مجددا واذا عادوا عدنا وايدينا موضوعة على الزناد وهيهات منا الذلة” مستدركا بالقول “من يتعاطف مع صدام المقبور لم يعش رعب الطاغوت والظلم البعثي”.

واوضح العامري ان”المرجعية الدينية الحصن الحصين للعراق ويجب الحفاظ عليها وعلى دماء الشهداء” مبينا ان “اليوم نحتاج الى برنامج ومنهج للعبور في هذه المرحلة والانتصار على الحرب الناعمة”.