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متحدث الخارجية الايرانية في تغريدة: حتى الشبر الواحد من ارض الوطن هو بمثابة كل ايران

السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

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