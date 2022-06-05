أولى اولوياتنا ايران التعاون مع الدول الاسلامية وتحصين اقتصادنا

العالم - ايران

وفي كلمته السبت خلال المؤتمر السنوي لبنك التنمية الاسلامي IDB الذي تستضيفه مصر، قال خاندوزي: ان خطة الحكومة الايرانية مبنية على الاهتمام بسياسة الجوار وخاصة التعامل والتعاون مع الدول الاسلامية وكذلك السعي لتحصين الاقتصاد الايراني، وهما حسب الترتيب سياسات اقتناص الفرص وتجاوز التحديات.

واضاف: انه نظرا لأهمية الامن الغذائي واعتماد الدول الاسلامية على استيراد الغلال وكذلك تبعات الحرب الروسية الاوكرانية، فاننا نقترح على بنك التنمية الاسلامي ان يضع في اولويته مشاريع الاكتفاء الذاتي الزراعي لانتاج السلع الاساسية.

ودعا وزير الاقتصاد الايراني بنك التنمية الاسلامي ان يضع ضمن جدول اعماله تمويل المشاريع التقنية المرتبطة بعلاج الامراض، نظرا لنجاح الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها الرائدة بين الدول الاسلامية في تقنية الصحة وانتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد19" وامتلاكها العديد من الطاقات والفرص المتاحة في هذا المجال،