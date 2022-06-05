سيئول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا نحو بحر اليابان

العالم-آسيا والباسيفيك



وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد أو أكثر في البحر الشرقي" في إشارةٍ إلى بحر اليابان.

وقد حذر مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون لأسابيع من أن بيونغ يانغ قد تُجري تجربة نووية سابعة.

وفي الشهر الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق ثلاثة صواريخ، بما في ذلك أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، وهو هوانسونغ سبعة عشر.

جاء هذا الإطلاق بعد أيام فقط من مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوريا الجنوبية.

والتقى الممثل الخاص للولايات المتحدة سونغ كيم، بنظيريه الكوري الجنوبي كيم جون والياباني فوناكوشي تاكيهيرو في سيئول يوم الجمعة، للتحضير "لجميع الحالات الطارئة".