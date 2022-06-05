نقل بايدن إلى 'مكان آمن' بعد دخول طائرة مجالا محظورا

العالم-الأميركيتان

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية الأميركية أنتوني جوليلمي، إن "الطائرة أُخرجت على الفور من المجال الجوي المحظور. وأضاف أنه سيتم سؤال الطيار الذي لم يُكشف عن هُويّته".

وتابع، "كشف تحقيق أوّلي عن أن الطيار لم يكن على القناة الإذاعية المناسبة، ولم يكن يتبع إشعار الطيارين الذي تم تقديمه، ولم يكن يتبع إرشادات الرحلة المنشورة".

وتسبب الحادث الذي وقع قبيل الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، في حدوث ارتباك بوسط مدينة ريهوبوث بيتش في عطلة نهاية أسبوع مزدحمة، إذ كان الموكب الرئاسي يتحرك بسرعة في أنحاء المدينة قبل العودة إلى مقر إقامة بايدن.

و"اتُّخذت إجراءات أمنية احترازية، لكن لم يكن هناك تهديد كبير للرئيس"، وفق مسؤول في الخدمة السرية.