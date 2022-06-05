وفدان سعوديان يزوران أمريكا

العالم - السعودية

وبحسب "رويترز"، يأتي ذلك "في وقت تكثف فيه الرياض وواشنطن جهودهما لإصلاح علاقاتهما المتوترة بهدف التمهيد لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

ومن المنتظر أن يزور الوفد الأول واشنطن يوم 15 يونيو الجاري، برئاسة وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، فيما يعتزم الوفد الثاني، برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، زيارة الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر.

ومن المتوقع أن يضم الوفدان العشرات من المسؤولين الحكوميين ومديري الشركات السعودية الذين سيناقشون إبرام اتفاقات في عدد من القطاعات مثل النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة.

وأعلن بايدن، الجمعة، أنه ربما يسافر قريباً إلى السعودية، في رحلة تقول عدة مصادر إنها متوقعة وقد تشهد عقد محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وستساعد زيارة بايدن في إصلاح العلاقات مع المملكة التي توترت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والحرب في اليمن، ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية المملكة بإسطنبول.

ويشهد موقف الولايات المتحدة تغييراً بسبب خشيتها من اتجاه المملكة لتعميق علاقاتها مع الصين وروسيا.

وقال أحد المسؤولين: "بغض النظر عما إذا كانت زيارة بايدن ستتم أم لا، يعمل الجانبان على إعادة العلاقات إلى طبيعتها على المستوى المؤسسي وفي مختلف القطاعات".

وكانت شبكة "إن بي سي" الإخبارية أفادت، السبت، بأن رحلة الرئيس بايدن، للشرق الأوسط تأجلت من أواخر يونيو الحالي إلى يوليو المقبل.