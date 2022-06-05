عملية روسية مميتة مع بداية الشهر الرابع من الحرب في أوكرانيا

العالم - الأزمة الاوكرانية

وزارة الدفاع الروسية اكدت تدمير تسعين في المئة من القوات الاوكرانية خلال المعارك بمدينة سيفيرودونيتسك.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف اكد استهداف مركزا لتدريب قوات المدفعية الأوكرانية، على استخدام المدافع الاميركية بمقاطعة سومي وتجمعات للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ومستودعات للصواريخ والمدفعية والذخيرة والوقود في دونيتسك ولوغانسك ما أدى إلى مقتل أكثر من اربعئمة عنصر للفصائل القومية، وتدمير عدد من الدبابات والمدرعات، وراجمات صواريخ، وقطع مدفعية. كما تمكنت قواته من إسقاط طائرة شحن عسكرية في محيط أوديسا.

رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أولكسندر ستريوك وصف الوضع في مدينة سلوفيانسك بالصعب للغاية، مشيرا الى ان المعارك مستمرة في موازاة قصف مدفعي مركز. كما بث مسؤولون أوكرانيون صوراً تظهر الدمار الذي لحق بالمدينة.

سياسيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتهم الغرب بتحويل أوكرانيا الى ورقة مساومة تتلاعب بها أميركا وبريطانيا، مشيرا الى ان هذه الدول لا تسمح لكييف بالتفاوض مع موسكو، ولفت وزير الخارجية الروسي، إلى أن أوكرانيا كانت تعج بالأسلحة مع وجود المئات من ضباط المخابرات الأميركية والبريطانية منذ سنوات.

من جهته قال ميخائيل بودولياك مستشارُ الرئيس الأوكراني إنه لا جدوى من التفاوض مع روسيا ، قبل تلقى أوكرانيا أسلحة جديدة من الغرب تجبر القوات الروسية على التراجع إلى أبعد نقطة ممكنة صوب الحدود.

كلام المسؤول الاوكراني جاء رداً على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الغرب إلى عدم إهانة روسيا من اجل التوصل لحل دبلوماسي.

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بدوره اعتبر تصريحات ماكرون ليست سوى إهانة لفرنسا ولكل دولة أخرى تطالب بذلك. وأضاف انه من الأفضل التركيز على كيفية إيقاف روسيا عند حدها.