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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مراسل العالم عن تنسيقيات المسلحين: دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين يضم كتل إسمنتية وأليات عسكرية ومعدات لوجستية باتجاه نقاط المراقبة التركية بريف إدلب السورية
بوتين ردا على القرار الأمريكي بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا:روسيا تواجه هذا الوضع بسهولة ودمرت بالفعل عشرات قطع الأسلحة المقدمة من أميركا
متحدث الخارجية الايرانية في تغريدة: حتى الشبر الواحد من ارض الوطن هو بمثابة كل ايران
متحدث الخارجية الايرانية في تغريدة: الجزر الثلاث جزء من الجغرافيا الخالدة لايران الشامخة في قلب الخليج الفارسي الى الابد وهي عين الوطن وضياؤه
وسائل إعلام: جمعية القضاة التونسيين تقرر الإضراب في كل المؤسسات القضائية بداية من الاثنين المقبل ولمدة أسبوع قابل للتجديد
إسماعيل رضوان: الاحتلال لن يتقدم واميركا لن تستعيد هيبتها بالمنطقة
إسماعيل رضوان: الاحتلال لا يعرف الا لغة القوة وما سلب لا يسترد الا بالقوة لتحريرفلسطين كل فلسطين
إسماعيل رضوان: الامام الخميني الراحل كان يؤمن بالمقاومة الشاملة والمقاومة الشعبية
إسماعيل رضوان: الامام الخميني الراحل كان يؤمن بوحدة العالم الاسلامي ولذلك اسس ليوم القدس العالمي وتقيم ايران مؤتمر الوحدة الاسلامية
إسماعيل رضوان: المقاومة تراقب سلوك الاحتلال وهي لن تسمح بتمرير جرائمه
روسيا تدمر في ضواحي كييف دبابات سلمتها دول شرق أوروبية لأوكرانيا
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها دمرت في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف مجموعة من الدبابات من طراز "تي-72" وغيرها من المدرعات التي سلمتها لأوكرانيا دول من أوروبا الشرقية.
العالم-روسيا
يتبع..
تصنيف :
أهم الأخبار
أوروبا
روسيا
الأزمة الأوكرانية
كلمات دليلية :
دبابات
الجيش الروسي
أوروبا الشرقية
تي-72
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