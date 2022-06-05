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روسيا تدمر  في ضواحي كييف دبابات سلمتها دول شرق أوروبية لأوكرانيا

روسيا تدمر  في ضواحي كييف دبابات سلمتها دول شرق أوروبية لأوكرانيا
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها دمرت في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف مجموعة من الدبابات من طراز "تي-72" وغيرها من المدرعات التي سلمتها لأوكرانيا دول من أوروبا الشرقية.

العالم-روسيا

يتبع..

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