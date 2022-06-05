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مقتل ضابطين اثر سقوط طائرة شراعية لسلاح الجو الأردني

مقتل ضابطين اثر سقوط طائرة شراعية لسلاح الجو الأردني
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المُسلّحة الأردنية، اليوم الأحد، مقتل طيّارين اثنين عقب سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في منطقة خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.

العالم - الأردن

ووفق قناة المملكة، ونقلًا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قال: "في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (Grob) في أثناء جولة تدريبية، إلى السقوط في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد".

وبيّن المصدر أنه "نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي".

وأوضح أن الخلل الفني تسبب بسقوط الطائرة في إحدى المناطق الزراعية بمنطقة الرمثا بمحافظة إربد. وفق سكاي نيوز عربية

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الشوفيين وأبو غنمي، وتسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.

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