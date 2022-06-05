الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢
١٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الجعفري: سوريا من الرواد في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني

الجعفري: سوريا من الرواد في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

نظمت اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم ورشة عمل وذلك في فندق شيراتون دمشق تحت عنوان القانون الدولي الإنساني (سبل التنفيذ الوطني والمواءمة التشريعية).

العالم - سوريا

الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين رئيس اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني أكد خلال افتتاح الورشة أن سورية من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني مضيفاً “نحن في سوريا مضينا قدماً في هذا المضمار”.

وبين الجعفري أن سوريا تعمل على الوفاء بالقانون الدولي الإنساني ونشره ومواءمته مع التشريعات الوطنية المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية.

كريستوف مارتن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا قال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية غير حكومية وغير منحازة هدفها الأساسي تقديم المساعدات الإنسانية وتسعى لمنع المعاناة وتعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات والبرلمانات مؤكداً على مواصلة العمل على تطوير خبرات كبيرة في مجال القانون الدولي الإنساني.

من جهته أكد الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري المهندس خالد عرقسوسي أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني ونشره على أكبر قدر ممكن وخاصة في ظل الحروب والأزمات الإنسانية.

يتبع…

روابط ذات صلة

حميميم: 'النصرة' شنت 9 عمليات قصف في إدلب

سوريا.. بدء تسوية أوضاع المطلوبين في جيرود بريف دمشق

دمشق: نتابع "التصريحات العدوانية" لتركيا عن إنشاء منطقة آمنة

إردوغان يجدد الترويج لـ"منطقته الأمنية" في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجعفري: سوريا من الرواد في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني

شاهد بالفيديو.. الخارجية الكويتية تحتج علی دعم اميركي للشذوذ الجنسي

العراق.. أياد علاوي يطرح مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي

قبل رفعه لاللتصويت.. العراق.. اجتماع نيابي لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح 'قانون الدعم الطارئ'

شاهد بالفيديو.. الامام الخميني أنهی حالة اليأس لدی الحركات الاسلامية

وزیر النفط الایراني یجتمع مع وزیري الطاقة البلغاري والروماني في باكو