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تشاهدون الليلة في بانوراما..

التسليح الغربي لأوكرانيا وتهديدات بوتين.. جديد التطبيع بين الرياض وتل ابيب والذريعة تيران وصنافير

التسليح الغربي لأوكرانيا وتهديدات بوتين.. جديد التطبيع بين الرياض وتل ابيب والذريعة تيران وصنافير
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه إذا تلقت كييف صواريخ بعيدة المدى، فإن روسيا ستتحرك وستضرب مواقع كانت خارج دائرة الاستهداف حتى الان.

العالم - بانوراما

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية في الدونباس وسط تقدم هام في عدة مناطق.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما قالته وسائل إعلام عبرية إن السعودية على وشك فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية، كجزء من مخطط التطبيع التدريجي بينها وبين كيان الاحتلال، وذلك مقابل مباركة كيان الاحتلال نقل جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية إلى السعودية.

وأضافت أن هذه العملية بأكملها تجري بوساطة من الإدارة الأميركية، وأن الاتصالات بين الاطراف الثلاثة بلغت مراحل متقدمة جدا، لكن لم يتم للان التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن التفاصيل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. التسليح الغربي لأوكرانيا وتهديدات بوتين.. جديد التطبيع بين الرياض وتل ابيب والذريعة تيران وصنافير