التسليح الغربي لأوكرانيا وتهديدات بوتين.. جديد التطبيع بين الرياض وتل ابيب والذريعة تيران وصنافير

العالم - بانوراما

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية في الدونباس وسط تقدم هام في عدة مناطق.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما قالته وسائل إعلام عبرية إن السعودية على وشك فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية، كجزء من مخطط التطبيع التدريجي بينها وبين كيان الاحتلال، وذلك مقابل مباركة كيان الاحتلال نقل جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية إلى السعودية.

وأضافت أن هذه العملية بأكملها تجري بوساطة من الإدارة الأميركية، وأن الاتصالات بين الاطراف الثلاثة بلغت مراحل متقدمة جدا، لكن لم يتم للان التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن التفاصيل.



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