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الرئيس اللبناني: المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملاً عدائيا

الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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