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سفير سوریا بموسکو: أوراسيا مركز تواصل حضاري واقتصادي بين الشرق والغرب

سفير سوریا بموسکو: أوراسيا مركز تواصل حضاري واقتصادي بين الشرق والغرب
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد سفير سوريا لدى روسيا الدكتور رياض حداد أن منطقة أوراسيا كانت عبر العصور مركز التواصل الحضاري والاقتصادي والإنساني بين شعوب الشرق والغرب ولعب هذا التواصل الدور الأكبر في ما وصلت إليه الحضارة الإنسانية من تطور.

العالم - سوريا

وفي كلمة له أمام المنتدى الدولي للدبلوماسية الشعبية الذي نظمته هيئة مجلس شعوب أوراسيا في الذكرى الخامسة لتأسيسها والذي أقيم اليوم في موسكو أشار حداد إلى أن الهيئة عملت منذ تأسيسها على تعميق التواصل بين شعوب منطقة أوراسيا وتعزيز العلاقات بين دول المنطقة التي تمثل قلب العالم النابض مبينا أهمية هذا التواصل والتعاون الذي يتزايد اليوم على كل المستويات وفي مقدمتها المستوى الشعبي والإنساني نظراً لما نعيشه من أحداث عالمية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة والهادفة للدفاع عن شعب الدونباس واجتثاث النازية.

وأكد حداد أن سوريا كانت من أول الدول التي أيدت أحقية روسيا في هذه المعركة التي تخوضها لأنها على قناعة تامة بأنها تصب في مصلحة شعوب العالم برمته ونتائجها ستعيد تاريخ العالم إلى مساره الصحيح القائم على التعاون والشراكة بين شعوب الشرق والغرب.

ولفت حداد إلى الكم الهائل من الكذب والنفاق والتضليل الممارس من قبل وسائل الإعلام الغربية والعالمية بحق روسيا والعملية العسكرية التي تقوم بها معتبراً أن أهمية الدبلوماسية الشعبية بين شعوب أوراسيا تأتي من ضرورة التصدي لهذه الأكاذيب وفضح الافتراءات واقناع الشعوب بأن ما يجري اليوم هو بناء لعالم متعدد الأقطاب قائم على احترام سيادة الدول وحماية حقوقها ويصب في مصلحة كل الشعوب.

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