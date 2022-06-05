قيادي في حماس يدعو إلى انتفاضة شاملة لـ 'حماية المقدسات'

العالم ـ فلسطين

وقال رئيس "دائرة العلاقات الوطنية" في "حماس" جاسر البرغوثي، اليوم الأحد، إن "مدن الضفة التي طالما انتفضت دفاعا عن الأقصى، هي الأكثر قدرة اليوم على صياغة برنامج نضالي ثوري يحميه، عبر تكثيف وتيرة الاشتباك مع الاحتلال، وتشتيت قواه، وتكبيده خسائر كبيرة كلما اقترب من المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف البرغوثي، أنه "لا خير فينا إذا بات المستوطنون آمنين، والمسجد الأقصى يعاني ويلات التدنيس والعدوان، ذلك أن هذا العدو المجرم يجب أن يدرك أن لكل فعل رد فعل، وأن لكل اقتحام في الأقصى أثمانا باهظة لا بد أن يدفعها جنوده ومستوطنوه".