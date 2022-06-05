ميقاتي: محاولات العدو فرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها أمر في منتهى الخطورة

العالم ـ لبنان

وأشار، في بيان، إلى أنّ "من هذا المنطلق فاننا نحذر من تداعيات اي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الاميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة. وندعو ​الامم المتحدة​ وجميع المعنيين الى تدارك الوضع والزام العدو الاسرائيلي بوقف استفزازاته"، مؤكدًا أنّ "الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه".

ودخلت في وقت سابق من اليوم، السفينة الإسرائيلية لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه حقل "​كاريش​" وتجاوزت الخط 29 وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23، بالمنطقة المتنازع عليها مع لبنان.