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ميقاتي: محاولات العدو فرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها أمر في منتهى الخطورة

ميقاتي: محاولات العدو فرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها أمر في منتهى الخطورة
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

لفت رئيس حكومة تصريف الاعمال ​نجيب ميقاتي​، إلى أنّ "محاولات ​العدو الاسرائيلي​ افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه احداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها".

العالم ـ لبنان

وأشار، في بيان، إلى أنّ "من هذا المنطلق فاننا نحذر من تداعيات اي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الاميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة. وندعو ​الامم المتحدة​ وجميع المعنيين الى تدارك الوضع والزام العدو الاسرائيلي بوقف استفزازاته"، مؤكدًا أنّ "الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه".

ودخلت في وقت سابق من اليوم، السفينة الإسرائيلية لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه حقل "​كاريش​" وتجاوزت الخط 29 وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23، بالمنطقة المتنازع عليها مع لبنان.

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ميقاتي: محاولات العدو فرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها أمر في منتهى الخطورة

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