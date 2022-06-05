الصحة الإيرانية: 3 حالات وفاة جديدة بكورونا

العالم - إيران



وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الأحد إلى 141 ألفا و331 شخصا.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى تسجيل 53 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و232 ألفا و731 شخصا.

وأضافت أن 458 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 55 ألف و493 شخصا لغاية الآن.

كما وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة أن 52 مليونا و350 ألف و938 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.