الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢
٠١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الإيرانية: 3 حالات وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 3 حالات وفاة جديدة بكورونا
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - إيران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الأحد إلى 141 ألفا و331 شخصا.
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى تسجيل 53 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و232 ألفا و731 شخصا.
وأضافت أن 458 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.
وتابعت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 55 ألف و493 شخصا لغاية الآن.
كما وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة أن 52 مليونا و350 ألف و938 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

روابط ذات صلة

الصحة الإيرانية تسجل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأناضول: أميرعبداللهيان يزور تركيا يوم غد الإثنين

رغم تمويله لها بالاسلحة.. كييف غاضبة من ماكرون والسبب روسيا

خلال احتفال بالذكرى الـ33 لرحيل الإمام الخميني(ره) الشيخ يزبك: كل مصائبنا في لبنان هي من أميركا

حزب الهند الحاكم يعلق عمل المتحدث باسمه بعد اساءته للرسول (ص)

ميقاتي: محاولات العدو فرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها أمر في منتهى الخطورة

دور غير متوقع لشرب القهوة في خفض خطر الاصابة بمرض خطير