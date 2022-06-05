الأناضول: أميرعبداللهيان يزور تركيا يوم غد الإثنين

العالم - إيران

وتستعد تركيا لاستضافة وزراء خارجية 9 دول خلال الأسبوعين المقبلين، في ظل أزمة غذاء عالمية محتملة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ويجري وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، أول زيارة رسمية له إلى تركيا يوم الإثنين.

كما تستضيف تركيا خلال اليوم نفسه اجتماعاً ثلاثياً يضم كلاً من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونظيريه الأذربيجاني جيهون بيراموف، والتركمانستاني رشيد ميريدوف.

ويزور وزير الخارجية المقدوني بويار عثماني، تركيا الثلاثاء المقبل.

ومن المنتظر أن يصل وزير الخارجية الهولندي ووبك هوكسترا، إلى تركيا الأربعاء المقبل للمشاركة في المؤتمر التركي الهولندي "ويتنبرغ".

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنقرة، الأربعاء المقبل على رأس وفد عسكري لمناقشة قضية إنشاء ممر آمن في البحر الأسود لنقل الحبوب من أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يلتقي لافروف والوفد المرافق له مسؤولين عسكريين في وزارة الدفاع التركية.

وبعد زيارة لافروف، ستزور وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، تركيا في 9 يونيو/حزيران الجاري، وستكون هذه أول زيارة رسمية لها بعد توليها منصبها.

وعقب اجتماعه مع الوزيرة الألمانية، يتوجه تشاووش أوغلو إلى تشيكيا في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يصل كل من وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون كوفيني، إلى تركيا في 15 يونيو الجاري.