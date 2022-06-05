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حزب الهند الحاكم يعلق عمل المتحدث باسمه بعد اساءته للرسول (ص)

حزب الهند الحاكم يعلق عمل المتحدث باسمه بعد اساءته للرسول (ص)
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام هندية بأن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند علّق عمل المتحدث باسمه بعد تعليقات مسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

العالم - أسيا و الباسفيك

واصدر الحزب الحاكم في الهند يصدر بيانا عقب تصريحات متحدثة باسمه مسيئة للنبي الكريم محمد دون الاعتذار عنها.

واكد الحزب الحاكم في الهند حسب البيان احترامه كافة الأديان ونرفض أي أيديولوجيا تسيء لأي دين أو عقيدة.واضاف ان دستور البلاد يمنح حرية العقيدة والممارسة لكل الأديان ويحترمها جميعا.

وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية والإسلامية منذ أمس السبت بالاحتجاج، وذلك بعد تغريدة نشرها نافين كومار جيندال المسؤول الإعلامي في حزب بهاراتيا جاناتا في دلهي واعتبر المغردون أن تلك التغريدة تمثل امتدادًا لسياسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي العنصرية ضد المسلمين.

يتبع..

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