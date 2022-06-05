الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

فصائل المقاومة: على الاحتلال تحمل تداعيات استمرار عدوانه بالأقصى

فصائل المقاومة: على الاحتلال تحمل تداعيات استمرار عدوانه بالأقصى
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد ، أن القدس كانت ومازالت وستبقى عربية إسلامية وهي محور الصراع العربي الصهيوني ولن نسمح بتهويدها أو استمرار العدوان عليها.

العالم ـ فلسطين

جاء ذلك في بيان للفصائل أصدرته بمناسبة الذكرى الـ55 للعدوان الصهيوني عام ٦٧، وأكدت الفصائل في بيانها أن إرادة شعبنا كانت وستبقى دوماً هي الأقوى والأقدر على إفشال مخططات الاحتلال وعلى الاحتلال تحمل تداعيات استمرار العدوان على القدس وأحيائها والأقصى وساحاته، موجهة التحية لأهلنا في مدينة القدس على جهدهم وجهادهم وندعوهم لاستمرار الرباط في ساحات المسجد الأقصى والتصدي لعدوان واقتحامات الاحتلال.

وشددت على أن خيار المقاومة هو الخيار الأمثل والاستراتيجي للتعامل مع العقلية الصهيونية القائمة على القتل والإجرام وسفك الدم الفلسطيني, وأن استمرار إعدام الاحتلال لأبناء شعبنا في الضفة والقدس ما هو إلا استمرار لمسلسل الإرهاب الصهيوني ضِد شعبنا يجب أن يُجابه بتصعيد كل أشكال الاشتباك مع الاحتلال في كافة ميادين وساحات الضفة والقدس.

وأعربت الفصائل عن رفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الذي يعبر عن جريمة وطعنة غادرة لتضحيات شعبنا وخيانة للأمة وتشجيعاً للاحتلال على مواصلة عدوانه ضِد شعبنا، مطالبة الأمة بكافة مكوناتها قادة وزعماء وعلماء ومثقفين وأحزاب وإعلاميين تحمل مسؤولياتهم والتحرك على كل المستويات للتصدي للعدوان, والضغط على الاحتلال بتشكيل جبهة فلسطينية عربية إسلامية لحماية الأقصى ونُصرة القدس ودعم وتعزيز صمود أهلها.

روابط ذات صلة

قيادي في حماس يدعو إلى انتفاضة شاملة لـ 'حماية المقدسات'

حماس: اقتحام الاحتلال للأقصى لن يجلب لهم حقًا فيه

المقاومة الفلسطينية: المواجهة العسكرية مع الاحتلال حتمية ووشيكة جدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كالعادة.. "قسد" تتذكر سوريتها وتستنجد بالحكومة عند الازمات

الحوثي يحذر من خطوة خطيرة سيقدم عليها التحالف خلال الهدنة

خاص بقناة العالم.. الحشد الشعبي في تونس يعلن موقفه من الرئيس سعيد

مخاوف من سقوط عشرات القتلى بهجوم مسلحين على كنيسة في نيجيريا

بارزاني يعلن دعمه لخطوات التقريب بين الأطراف السياسية في العراق

تشاهدون الليلة في بانوراما.. التسليح الغربي لأوكرانيا وتهديدات بوتين.. جديد التطبيع بين الرياض وتل ابيب والذريعة تيران وصنافير