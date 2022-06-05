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مساعدة وزير الخارجية الامريكي للشؤون الافريقية تزور السودان

مساعدة وزير الخارجية الامريكي للشؤون الافريقية تزور السودان
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الخارجية الامريكية امس فى بيان صحفى ان مساعدة وزير الخارجية الامريكى للشئون الافريقية مولى فيي ستزور السودان فى الفترة من الخامس للتاسع من شهر يونيو الجارى.

العالم - السودان

وتابعت الوزارة ان زيارة فيي تاتي لدعم العملية التى يقودها السودانيون لحل الازمة السياسية التى تشهدها البلاد بتسهيل من بعثة الامم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال فى السودان و الاتحاد الافريقى و منظمة الايقاد.

واشار البيان ان المسؤولة الامريكية ستاتقى خلال وجودها فى السودان بقطاع واسع من اصحاب المصلحة والفاعلين السياسيين السودانيين وحثهم لاغتنام الفرصة التى توفرها العملية التى تقوم بتسهيلها الالية الثلاثية المكونة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقى والايقاد لاستعادة الانتقال الديموقراطى والاستقرار الاقتصادى ودعم السلام.

ويعاني السودان من الشلل السياسي منذ الانقلاب، مع مظاهرات شبه يومية في الشوارع. شنت السلطات حملة قمع كبيرة على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

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مساعدة وزير الخارجية الامريكي للشؤون الافريقية تزور السودان

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