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فصائل المقاومة الفلسطينية: مسلسل الإرهاب الصهيوني ضد شعبنا يجب أن يجابه بتصعيد كل أشكال الاشتباك مع الاحتلال في كافة الميادين

الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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