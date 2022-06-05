بارزاني يعلن دعمه لخطوات التقريب بين الأطراف السياسية في العراق

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان، أن "رئيس منطقة كردستان العراق، استقبل قبل ظهر اليوم، وفداً من الأعضاء المستقلين في مجلس النواب العراقي والذي يعرفون بـالفريق التفاوضي، وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع السياسي العراقي والتحديات القائمة، وجهود التوصل لتفاهم بين الأطراف السياسية والخروج من الجمود والانسداد السياسي".

وأضاف البيان، أن " الوفد، عرض الهدف من زيارة المنطقة، المتمثل بالاجتماع والتباحث مع رئاسة كردستان العراق والأطراف السياسية، بُغية التقريب بين الأطراف السياسية وإيجاد مخرج لتخطي حالة الانسداد السياسي".



وأبدى بارزاني، " دعمه للجهود وأي محاولة وخطوة تعمل على تقريب الأطراف السياسية وتجاوز المشاكل والمصاعب أمام العملية السياسية في العراق، متمنياً أن تكون لجهود الوفد "نتائج جيدة".