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الخارجية الكويتية تستدعي السفير الهندي

الخارجية الكويتية تستدعي السفير الهندي
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، السفير الهندي لدى دولة الكويت وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تعرب فيها عن رفض دولة الكويت القاطع وشجبها للتصريحات المسيئة للرسول الكريم ص وللإسلام والمسلمين التي صدرت عن أحد المسؤولين في الحزب الحاكم بالهند.

العالم- الكويت

وأوضحت الوزارة أنه في الوقت الذي ترحب فيه دولة الكويت بالبيان الذي أصدره الحزب الحاكم في الهند والذي أعلن خلاله إيقاف المسؤول المذكور عن ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب بسبب هذه التصريحات المسيئة، فإنها تطالب باعتذار علني عن تلك التصريحات المعادية.

واضافت ان هذه التصريحات التي سيشكل الاستمرار فيها دون إجراء رادع أو عقاب إلى زيادة أوجه التطرف والكراهية وتقويض عناصر الاعتدال.

واشارت إلى أن إصدار مثل هذه التصريحات ينم عن جهل واضح لرسالة السلام التي يحملها ديننا الإسلامي وسماحته والدور الكبير الذي قام به الإسلام في بناء الحضارات في جميع دول العالم، بما فيها الهند.

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