الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان وحقل كاريش!

لبنان وحقل كاريش!
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

أبحرت الباخرة اليونانية باتجاه المياه الإقليمية في فلسطين المحتلة للتنقيب عن النفط والغاز في حقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان، والواقع في الخط ٢٩!

العالم ـ لبنان

راهنت السلطات اللبنانية، للأسف، على الوسيط الأميركي غير النزيه في ترسيم الحدود البرية والبحرية مع الكيان المؤقت، والذي حذرنا منه باستحالة الاعتماد عليه لحل الخلاف القائم حول الترسيم في البحر والبر!

وما نشهده اليوم يثبت وجهة نظرنا وسقوط الرهان، إذ لم يستجب العدو لمطالب لبنان، ولم تتقدم اللقاءات المتعددة قيد أنملة!

لم يعد الأمر يسمح بتمرير الوقت، والعدو سيبدأ بين ليلة وضحاها بالاستثمار في المنطقة المذكورة، ونحن نتصارع على جنس الملائكة وعلى مواقع نيابية ووزارية ورئاسية جلبت للبنانيين الفقر والعوز!

المطلوب اليوم قبل الغد إعلان حالة طوارئ سياسية وإعلامية وعسكرية وقانونية، والعودة إلى القاعدة الذهبية جيش وشعب ومقاومة، خاصة أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة، ويعتمد قاعدة القوة، وهو لا يملك الحق، ونحن لدينا الحق والقوة!

السؤال: ألم يحن الوقت لنتوجه جميعاً للاستفادة من قوتي الحق والقوة؟

ـ نزيه منصور

روابط ذات صلة

قبلان: لن نقبل أن تتنعم تل أبيب بالنفط والغاز اللبنانيين

عون: أي نشاط اسرائيلي بالمنطقة المتنازع عليها يشكل عملاً عدائياً

ميقاتي: محاولات العدو فرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها أمر في منتهى الخطورة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في حوار خاص مع العالم.. مفكر سوداني يروي ما جرى إبان الثورة الاسلامية في ايران

زاخاروفا لألمانيا: أمريكا كانت ولا تزال تتنصت عليكم وليست روسيا

السيسي: مصر مستعدة للتعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات

إيران: جميع طاقم السفينتين اليونانيتين المحتجزتين بصحة ووضع جيد

دول أوروبية تغلق المجال الجوي أمام طائرة لافروف المتوجهة إلى صربيا

لبنان وحقل كاريش!