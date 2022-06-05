لبنان وحقل كاريش!

العالم ـ لبنان

راهنت السلطات اللبنانية، للأسف، على الوسيط الأميركي غير النزيه في ترسيم الحدود البرية والبحرية مع الكيان المؤقت، والذي حذرنا منه باستحالة الاعتماد عليه لحل الخلاف القائم حول الترسيم في البحر والبر!

وما نشهده اليوم يثبت وجهة نظرنا وسقوط الرهان، إذ لم يستجب العدو لمطالب لبنان، ولم تتقدم اللقاءات المتعددة قيد أنملة!

لم يعد الأمر يسمح بتمرير الوقت، والعدو سيبدأ بين ليلة وضحاها بالاستثمار في المنطقة المذكورة، ونحن نتصارع على جنس الملائكة وعلى مواقع نيابية ووزارية ورئاسية جلبت للبنانيين الفقر والعوز!

المطلوب اليوم قبل الغد إعلان حالة طوارئ سياسية وإعلامية وعسكرية وقانونية، والعودة إلى القاعدة الذهبية جيش وشعب ومقاومة، خاصة أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة، ويعتمد قاعدة القوة، وهو لا يملك الحق، ونحن لدينا الحق والقوة!

السؤال: ألم يحن الوقت لنتوجه جميعاً للاستفادة من قوتي الحق والقوة؟

ـ نزيه منصور