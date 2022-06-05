إيران: جميع طاقم السفينتين اليونانيتين المحتجزتين بصحة ووضع جيد

العالم – إيران

وفي بيان أصدرته يوم الأحد، أكدت منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية، أنه إثر وصول عدة رسائل من المندوب الرسمي لنوادي "P & I" ومالكي السفينتين اليونانيتين والتي تم إبداء القلق فيها بشأن الوضع الصحي والروحي لطواقم السفينتينDelta Poseidon و Prudent Warrior، وبعد القيام بالتنسيق اللازم، أجرى المسؤولون المعنيون لقاءا مباشرا مع قائدي السفينتين، حيث أكدا أن جميع الطواقم تحت إمرتهما في وضع مناسب من الناحيتين الصحية والروحية، وأن تعامل قوى الأمن معهم كان مناسبا تماما، ولم ترد أي شكوى بهذا الخصوص.

كما تقرر أن يبادر مندوب منظمة الملاحة بإعداد شرائح للهواتف النقالة وتوزيعها على أفراد الطواقم لتسهيل اتصالاتهم الهاتفية مع عوائلهم.

كما قدم قائدي السفينتين طلباتهم بتوفير المواد الغذائية والمياه والمؤونة وسائر السلع الاستهلاكية إلى مندوب منظمة الملاحة، كما تم التنسيق اللازم لإخلاء النفايات من السفينة ونقلها إلى الساحل.

وقد تم إعطاء التوجيهات اللازمة إلى قائدي السفينتين والطواقم لمراعاة قواعد السلامة نظرا لخطورة الشحنة التي تحملها السفينتان على البيئة باعتبارها بيئة خاصة مسجلة لدى منظمة الملاحة الدولية ومعاهدة ماربل.

كما عقد مؤتمر مشترك على الهاتف بين قائدي السفينتين ومندوب منظمة الملاحة والمكتب المركزي لمالكي السفينتين في اليونان، حيث وجه المالكون الأوامر اللازمة إلى قائدي السفينتين بشأن الحفاظ على الشحنة وصيانتها.

وخلال اللقاء أعلن مندوب منظمة الملاحة بأن المنظمة مستعدة لتلبية أية طلبات احتياجات أخرى للطواقم، كما تم الإعلان للقبطانين والطواقم أنه لا توجد أي قيود أمام حركتهم على السفينة لأداء الروتين اليومي، كما تم التنسيق لتوفير إمكانية اللقاءات القنصلية مع طواقم السفينتين.