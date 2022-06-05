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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الهندي لديها لابلاغه احتجاج طهران على تصريحات المتحدث باسم الحزب الحاكم المسيئة للنبي محمد (ص)
مصادر يمنية: 96 خرقا للعدوان في اليمن بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتاليه و4 غارات لطيران تجسسي وتحليق مكثف
المشاط: سنكون مع كل ما يخفف المعاناة عن أبناء تعز وبقية المحافظات، وإذا استمر تعنت العدوان ومرتزقته فإننا سنعلن عن مبادرة من جانب واحد
المشاط: سنكون مع كل ما يخفف المعاناة عن أبناء تعز وبقية المحافظات، وإذا استمر تعنت العدوان ومرتزقته فإننا سنعلن عن مبادرة من جانب واحد
المشاط: أبناء تعز يدركون اليوم بأن العدوان ومرتزقته يحرصون على استمرار معاناتهم التي افتعلوها كونها باتت تمثل لهم مصدراً للدخل غير المشروع
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن: حريصون على فتح الطرق لتخفيف المعاناة في تعز وبقية المحافظات التي تسبب بها العدوان ومرتزقته
فصائل المقاومة الفلسطينية: نجدد رفضنا لكل أشكال التطبيع ونؤكد على واجب الأمة بتحمل مسؤولياتهم والتحرك على كل المستويات للتصدي للعدوان
فصائل المقاومة الفلسطينية: مسلسل الإرهاب الصهيوني ضد شعبنا يجب أن يجابه بتصعيد كل أشكال الاشتباك مع الاحتلال في كافة الميادين
فصائل المقاومة الفلسطينية: خيار المقاومة هو الخيار الأمثل والاستراتيجي للتعامل مع العقلية الصهيونية القائمة على الإجرام وسفك الدم الفلسطيني.
فصائل المقاومة الفلسطينية في الذكرى الـ55 للنكسة: نؤكد أن القدس كانت وستبقى عربية إسلامية وهي محور الصراع العربي الصهيوني
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن: حريصون على فتح الطرق لتخفيف المعاناة في تعز وبقية المحافظات التي تسبب بها العدوان ومرتزقته
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.