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المشاط: سنكون مع كل ما يخفف المعاناة عن أبناء تعز وبقية المحافظات، وإذا استمر تعنت العدوان ومرتزقته فإننا سنعلن عن مبادرة من جانب واحد

الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

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