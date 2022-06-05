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ذهبيتان للمصارعين حسن یزداني وکامران قاسم بور في كازاخستان

ذهبيتان للمصارعين حسن یزداني وکامران قاسم بور في كازاخستان
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

تمكن المصارعان الإيرانيان حسن یزداني وکامران قاسم بور من اقتناص ميداليتين ذهبيتين في نهائي منافسات المصارعة الحرة لكأس تورليخانوف في كازاخستان.

العالم – إيران

وتمكن بطل العالم حسن يزداني من التغلب على غريمه ماكونوف من اسلوفاكيا في وزن 86 كيلوغرام بضربة فنية بنتيجة 11-0.
و في وزن 92 كيلوغرام تمكن المصارع کامران قاسم بور من التغلب على غريمه الكازاخي بضربة فنية أيضاً و بنفس نتيجة 11-0 التي حققها حسن يزداني.
وبدأت صباح اليوم الأحد منافسات بطولة المصارعة الحرة لكأس تورليخانوف وتنافس فيها ممثلو إيران في فئتي 86 و 92 كغم.
وفاز المصارع الإيراني "حسن یزداني" في على "فاتح آردین" من ترکیا، 0-12 کما فاز "کامران قاسم بور" في وزن 92 كغم علی "إسلام بیک إلیاس أف" من کازاخستان.
وتقام المسابقات الدولية لكأس تورليخانوف في ألماتي كازاخستان وشارك فيها فريقا المصارعة الحرة والرومانية من إيران.
وأحرز الفريق الإيراني بالمصارعة الرومانية أول أمس لقب بطولة كأس تورليخانوف بعد أن تبوأ المركز الأول بحصوله على 4 ميداليات ذهبية و4 فضية و برونزيتان.

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