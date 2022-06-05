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إيران تستدعي السفير الهندي احتجاجا على التصريحات المسيئة للرسول (ص)

إيران تستدعي السفير الهندي احتجاجا على التصريحات المسيئة للرسول (ص)
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

إستدعت الخارجية الإيرانية السفير الهندي لديها لإبلاغه احتجاج طهران على تصريحات المتحدث باسم الحزب الحاكم المسيئة للنبي محمد (ص).

العالم - إيران

{يتبع}

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