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حماس تهدد بتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال في ظل جرائمه في الأقصى

حماس تهدد بتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال في ظل جرائمه في الأقصى
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

هددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد، بـ”توسيع دائرة الاشتباك” مع كيان الاحتلال، في ظل “جرائمه في المسجد الأقصى”.

العالم ـ فلسطين

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في بيان إن “المقاومة لا يمكن أن تصمت تجاه جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى، وسيدفع الثمن الباهظ على هذه الجرائم”.

وطالب القانوع بـ”توسيع دائرة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني، في إطار المعركة التي يخوضها الشعب في القدس وساحات الأقصى”.

ودعا إلى حالة من “الاستنفار لمواجهة وإفشال مخططات الاحتلال الصهيوني”.

وزاد: “الاقتحامات المتكررة لقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى تهدف لاستكمال المخططات الصهيونية لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وبسط السيطرة عليه”.

وفي وقت سابق الأحد، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، الأحد، بمناسبة ما يسمى بعيد “الأسابيع” اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، في بيان، إن ما يزيد عن 526 مستوطنا اقتحموا المسجد صباح الأحد، بعد فتح باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، أمام اقتحامات المستوطنين.

وكانت منظمات يمينية إسرائيلية دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بمناسبة حلول ما يسمى بـ “عيد نزول التوراة” (يعرف أيضا بعيد الأسابيع) الذي يحل اليوم الأحد ويستمر حتى مساء يوم الإثنين.

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