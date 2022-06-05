شاهد.. بوتين يهدد بضرب مواقع خارج دائرة الاستهداف

العالم - الأزمة الاوكرانية

في موقف لافت، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مغبة تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى بعدما كثر الحديث الغربي والاميركي مؤخرا عن نيتهم تزويد كييف باسلحة نوعية وهو ما قد يدخل الحرب في اوكرانيا في منحيات اكثر خطورة.

وقال الرئيس بوتين:"إذا تلقت كييف صواريخ بعيدة المدى، فإن روسيا ستتحرك وستضرب مواقع كانت خارج دائرة الاستهداف حتى الآن. الجدل حول الإمدادات الإضافية من الأسلحة الغربية لأوكرانيا ليس له سوى هدف واحد هو إطالة أمد الصراع المسلح إلى أقصى حد ممكن".

بوتين اعتبر أن توريد راجمات صواريخ أمريكية إلى أوكرانيا لا يغير شيئا في الحقيقة، إذ أنه كانت لدى كييف صواريخ ذات نفس المدى، والتوريدات الجديدة ببساطة ليست إلا تعويضا عن الخسائر.

ميدانيا وضمن العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت في ضواحي كييف مجموعة من الدبابات والمدرعات التي سلمتها لأوكرانيا دول من أوروبا الشرقية، بصواريخ عالية الدقة استهدفت مخازن اسلحة على مشارف كييف.

وشنّت القوات الروسية ضربات عدة استهدفت فجر الاحد بنى تحتية للسكك الحديد في كييف، هي الأولى منذ نهاية نيسان/أبريل، استهدفت منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي. وبحسب القوات الأوكرانية أطلقت قاذفات روسية من نوع تو خمسة وتسعين متمركزة في بحر قزوين فجرا صواريخ كروز باتجاه كييف.

ويواصل الجيش الروسي استهداف مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية والعمل على السيطرة على أراضي دونباس وسط تصعيد القصف الأوكراني لدونيتسك. وحققت القوات الروسية والقوات الحليفة لها تقدما هاما باعتراف كييف التي قالت ان مدينة سفيرودونيتسك اصبحت بحكم الساقطة عسكرياً بينما تتقدم القوات الروسية في منطقة الدونباس حيث تركز عملياتها العسكرية.

وضمن السعي الغربي لمزيد من التدخل، ذكرت صحيفة الباييس الاسبانية أن مدريد ستزود كييف بصواريخ مضادة للطائرات ودبابات من طراز ليوبارد في تكثيف لدعمها العسكري إلى كييف.

في المواقف قالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يدرس حضور قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي في أواخر يونيو/ حزيران لتعزيز التنسيق مع الغرب بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وبرأي مراقبين فن هذه الخطوة ستمثل موقفا عدائيا غير معتاد لزعيم ياباني ضد روسيا.