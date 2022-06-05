تراجع أسعار القمح العالمية بعد تصريحات الرئيس الروسي

العالم - اوروبا

وقال "كولديريتي" مساء السبت نقلا عن بيانات من مجلس شيكاغو للتجارة، إن سعر العقود الآجلة للقمح عند إغلاق التداول بلغ 10.4 دولار للبوشل، بانخفاض 10% في ثلاثة أيام. فيما انخفضت أسعار الذرة بنسبة 6.4% إلى 7.27 دولار للبوشل.

وأضاف الاتحاد في بيان: "خروج السفن من موانئ البحر الأسود يعني إفراغ المستودعات الأوكرانية، التي يوجد فيها أكثر من 20 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك القمح والشعير والذرة المعدة للتصدير إلى كل من البلدان الغنية والفقيرة، حيث قد يتسبب الحصار في اضطرابات".

وتشمل قائمة البلدان الأكثر اعتمادا على إمدادات الحبوب الروسية والأوكرانية مصر وتركيا وبنغلاديش، التي تشتري أكثر من 60% منها، وتضم المجموعة أيضا لبنان وتونس واليمن وليبيا وباكستان، بحسب "كولديريتي".

يوم الجمعة، قال بوتين إنه لا توجد عقبات أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن السفن التي تحمل القمح ستكون قادرة على مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل، إذا أزالت كييف الألغام البحرية.

في الأسبوع الماضي، أخبر بوتين رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في مكالمة هاتفية أن روسيا مستعدة للمساهمة بشكل كبير في التغلب على أزمة الغذاء من خلال تصدير الحبوب والأسمدة، بشرط أن يزيل الغرب القيود ذات الدوافع السياسية.

وشدد الرئيس الروسي على أن الوضع في قطاع الغذاء ساء بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا.

هذا دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى شراء القمح وشحنه، وأكدت له أن لا شيء يعيقه في ذلك، سوى "انعدام الضمير".

وقالت زاخاروفا: "سيد بوريل، هل أنت بحاجة إلى الحبوب؟ تعال، اشترها وخذها... ما الذي يمنعك من ذلك؟ الشيء الوحيد الذي يعيقك في ذلك هو انعدام الضمير".

وأعلن بوريل في وقت سابق أن "روسيا مسؤولة بشكل مباشر عن نقص الحبوب في السوق الدولية".