الأردن: صلاحيات 'أونروا' ومسؤولياتها غير قابلة للتفويض

العالم ـ الأردن

وأشار الصفدي، خلال لقائه، اليوم الأحد، المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، إلى أن "تقديم هذه الخدمات هي مسؤولية حصرية للوكالة بموجب ولايتها الأممية، وبأن صلاحياتها ومسؤولياتها غير قابلة للتفويض".

وشدد على "أهمية توفير الدعم المالي اللازم للوكالة؛ لسد العجز المتكرر في موازنتها، وتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة وغيرها من الخدمات المُحددة وفقاً لتكليفها الأممي".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية /بترا/ أن "الصفدي بحث مع لازاريني الجهود المبذولة لحشد الدعم للوكالة"، مؤكدا استمرار عمل المملكة الأردنية مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتوفير الدعم الذي تحتاجه الوكالة.

كما شدد الصفدي على "رفض أي تغيير على ولاية الوكالة وصلاحياتها أو أي انتقاص أو تجيير لخدماتها المُقدمة للاجئين".

وأكد أهمية التحرك الفاعل لضمان توفير الدعم والإسناد الذي تحتاجه الوكالة التي تعاني من أزمة مالية تعيق قدرتها على تقديم خدماتها الحيوية لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

من جانبه، أشاد لازاريني بجهود المملكة المكثفة والمستمرة لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة، مؤكدا أهمية استمرار المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته المالية تجاه الوكالة.

واستعرض خطط الوكالة وما تواجهه موازنتها من تحديات وعجز مالي، مؤكدا أن "(أونروا) لا تتدخر جهدا في حشد تمويل مالي إضافي للوكالة؛ لتتمكن من أداء مهامها وفق تكليفها الأممي".

وتقدم "أونروا" التي أسست في العام 1949، خدماتها لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها في سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشتمل خدماتها على التعليم، والرعاية الصحية والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات، والحماية، والإقراض الصغير.