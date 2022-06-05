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القوات العراقية تعتقل 14 إرهابيا بينهم قادة في بغداد

القوات العراقية تعتقل 14 إرهابيا بينهم قادة في بغداد
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

كشفت وكالة الاستخبارات العراقية، عن اعتقال 14 ارهابياً في بغداد، مؤكدة أن بينهم قيادات بارزة.

العالم - العراق

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "ضمن سلسلة الانجازات التي تحققها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية على صعيد محاربة الارهاب وملاحقة فلول تنظيم "داعش" الارهابي، نفذ ابطال الوكالة عمليات نوعية منفصلة استندت الى معلومات استخبارية دقيقة في العاصمة بغداد أسفرت عن إلقاء القبض على (14) إرهابياً بينهم قيادات بارزة".

وأضاف البيان أن "ابطال وكالة الاستخبارات شرعوا بتنفيذ عمليات استباقية استخدمت فيها الطرق الفنية لتعقب الاهداف المطلوبة والكمائن لحين القبض عليهم بعمليات منفصلة في مناطق (سيطرة التاجي - سيطرة الشعب - سيطرة هور رجب - منطقة كصيبة في قضاء المدائن - منطقة العريفية بجسر ديالى- منطقة ابوغريب- منطقة الغزالية – منطقة الدورة- سيطرة بغداد واسط)".

ولفت البيان الى أن "جهود الشجعان في وكالة الاستخبارات اثمرت عن تحقيق نجاحات كبيرة حيث كان من بين الاهداف المطلوبة قيادات بارزة (ابو سفانة) و(ابو عمر) و(ابو مصعب/ عضو هيئه التجهيز العام ) بعد استدراجهم ونصب كمائن لهم".

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