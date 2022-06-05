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رئيسي: الاخلاص والتواضع كانا من ميزات الراحل دعائي

رئيسي: الاخلاص والتواضع كانا من ميزات الراحل دعائي
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

بعث الرئيس الإيراني برقية تعزية بمناسبة رحيل السفير الإيراني الأسبق في العراق والنائب السابق السيدمحمود دعائي معزيا أعضاء عائلته المکرمة وسماحة قائد اللثورة الإسلامية والإعلاميين و جميع محبي ذلك المرحوم.

العالم - إيران


وجاء في هذه البرقية:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن خبر رحيل حجة الإسلام والمسلمين السيدمحمود دعائي من موالي الإمام الخميني الراحل والثورة الإسلامية، والمشفق الخدوم، تسبب في الكثير من مشاعر الألم والحزن.

من ميزات سماحته كان الإخلاص والتواضع وبساطة العيش والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في قطاع الإعلام، وفي ظل هذه الميزات الحميدة استطاع المرحوم أن يتولي مسؤولية ممثلية الولي الفقيه لدى مؤسسة "إطلاعات" الإعلامية، و قدّم خدمات ثمينة في خندق البرلمان الايراني طوال ستة دورات.

أعزي هذه المصيبة الفادحة لأعضاء عائلته المکرمة، وسماحة قائد الثورة الإسلامية، والإعلاميين وجميع محبي المرحوم، سائلا الباري سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويحشره مع أجداده الکرام متمنياً الصبر والسلوان لذويه.

سيدإبراهيم رئيسي

رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية

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رئيسي: الاخلاص والتواضع كانا من ميزات الراحل دعائي